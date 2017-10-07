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Критика Берти Фогтса в адрес Азербайджана «Вы в своем уме?»

Автор: Отдел спорта 

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс высказался относительно предстоящего отборочного матча чемпионата мира-2018 между национальными командами Германии и Азербайджана.

Фогтс весьма недружелюбно отозвался о нашей стране, в которой работал с 2008-го по 2014-й, и жестко прошелся по азербайджанской сборной.

«Германия одержит очередную победу, в этом нет никаких сомнений, - написал Фогтс в своей колонке на сайте t-online.de. – Особенность Азербайджана в том, что эта страна не имеет никаких особенностей. После победы над Сан Марино у них закружилась голова, но стоит спросить: «Вы в своем уме? Шансов на второе место у вас нет!»

Они находятся на правильном пути и имеют интересных игроков, которые могли бы играть в лучших клубах второй Бундеслиги. Меня огорчало то, что футболисты довольствовались тем, что играют в Азербайджане. Им там было комфортно. Возможно, все это из-за того, что борьба и шахматы в Азербайджане важнее футбола».

Напомним, что после трех матчей отборочного цикла сборная Азербайджана имела 7 очков и претендовала на 2-е место в группе, дающее право сыграть в стыковых матчах. Однако затем последовали пять поражений в шести играх, и Азербайджан опустился на 5-е место в группе.

Матч Германия – Азербайджан состоится 8 октября в Кайзерслаутерне и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Германия гарантировала себе 1-е место в группе и путевку на чемпионат мира. Азербайджан имеет 10 очков.

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