Наш спецкор в Германии, известный левый активист Томас Оккупай, ознакомившись с новым витком давления генсека Совета Европы Торбьерна Ягланда, инициировавшего процесс введения санкций против Азербайджана, объявленного определенными силами в этой европейской правительственной организации государством недемократическим, неправовым и авторитарным, предложил описать варварский разгон манифестации в Гамбурге накануне Саммита «Большой двадцатки» в начале июля 2017 года. Ни Совет Европы, ни другие международные организации не отреагировали на тотальное нарушение свободы собраний и СМИ в Гамбурге, оставив представителей СМИ и внесистемной оппозиции лицом к лицу с разъяренными полицейскими силами. Вот вам и наглядное проявление двойных стандартов, о которых и говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавней встрече делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Мы начинаем публикацию специального отчета спецкора haqqin.az в Германии. Читайте и делайте выводы. Т.Ягланд не узрел в этом произволе тотальное нарушение политических свобод.

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Протестное движение против саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге было настолько разнообразным и запутанным, что было просто невозможно написать даже неполный детальный репортаж с места событий. То же самое относится и к насилию со стороны полиции и гражданских лиц, а также к помехам в работе фельдшеров, СМИ и законных представителей, наблюдателей, бесчисленных граждан Гамбурга и всех туристов, которые рискнули приехать в город, несмотря на саммит. Невозможно было лично везде присутствовать, поэтому мне помогали фотографии с места событий и отчеты о различных происшествиях. Часть событий, включенных в серию репортажей по заказу редакции haqqin.az, произошли, когда меня не было в Гамбурге.

В первой статье я остановлюсь на фактах, которые замалчиваются в ходе нынешних односторонних дискуссий по поводу насилия по отношению к демонстрантам, протестовавшим против саммита «Большой двадцатки». В течение нескольких недель я просмотрел и проанализировал более тысячи источников и ссылок, к сожалению, главным образом на немецком языке. Несмотря на масштабы этого анализа, во многих местах необходимо было сократить описание событий, чтобы оно было легко читаемым и понятным. В первой статье отражены лишь те источники, чья подлинность не вызывает у меня сомнений. Все сторонние фактографические описания соответствуют реальным событиям.

Чтобы избежать какой-либо двусмысленности, следует сразу отметить, что грабеж магазинов и поджог автомобилей столь же предосудительны, как и насилие со стороны полиции, примененное против фельдшеров, журналистов и мирных демонстрантов. Большое количество событий, отраженных здесь, и возникающие в результате вопросы и выводы создают весьма тревожную картину правового положения в Федеративной Республике Германия.

Засада против демонстрации «Неограниченная солидарность вместо Большой двадцатки» на углу Брандствите и Вилли-Брандт-Штрассе

Политические и полицейские представители уже пытались заблаговременно криминализовать и расколоть протестное движение при помощи надуманных прогнозов о возможности уличного насилия. СМИ поддержали эти намерения, постоянно задавая вопросы об осуждении и ограничении возможного насилия. В то же время был введен широкий запрет на протесты, чтобы не допустить как можно большее число людей к участию в акциях протеста. К сожалению, эта стратегия частично преуспела. Организация «BUND» привела к расколу в рамках протестного движения. «Campact», «DGB» и другие организации присоединились к этому расколу, чтобы не оказаться в рядах неформалов.

Вместо того, чтобы мобилизоваться вместе для большой итоговой демонстрации, «группы расщепления» призвали к проведению демонстрации в воскресенье перед саммитом «Большой двадцатки». Представители «G20Protestwelle» сообщили СМИ, что они не имеют ничего общего с насильственными протестующими из альянса «NoG20», и таким образом очернили десятки тысяч людей, которые, несмотря на провокации и полицейские атаки, цеплялись за свой осмысленный протест. Призыв гамбургских партий и других лиц, которые под лозунгом «Гамбург выказывает позицию» организовали отдельную демонстрацию в последний день саммита «Большой двадцатки», должен был признан полностью шизофреническим. Видимость протеста была вызвана и служила только для того, чтобы не допустить как можно больше граждан к участию в настоящих акциях протеста.Однако обе демонстрации раскольников не смогли привлечь к себя должного внимания.

Плохое обращение с журналистами / Игнорирование свободы прессы / Частичный запрет на освещение событий

Уже в преддверии саммита «Большой двадцатки» началось ограничение фундаментального права на свободу печати. Без каких-либо оправданий многим журналистам было отказано в аккредитации. Во время самого саммита была отозвана аккредитация еще 32 журналистов. Аккредитационные карточки были конфискованы полицией в пунктах входа в зону безопасности. Первоначально, Федеральная служба уголовной полиции (ФСУП) не хотела давать никакой конкретной информации о причинах ликвидации аккредитации журналистов (http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/gzwanzig-journalisten-bka-101.html).

Несколько дней спустя появились признаки того, что свобода прессы для некоторых представителей СМИ была ограничена из-за желания иностранных гостей саммита (https://www.tagesschau.de/inland/journalisten-akkreditierung-101.html).

Наконец, ФСУП оправдала отмену аккредитации в отношении «Немецкой ассоциации журналистов» (НАЖ) тем, что полный контроль над этими 32 журналистами не был возможен в зоне безопасности (https://www.djv.de/ fileadmin / user_upload / 18.07.2017_Antwortschreiben_BKA.pdf).

Благодаря этому процессу, только теперь стало известно, что в течение более десяти лет некоторые журналисты контролировались немецкими полицейскими, если это было необходимо (http://www.sueddeutsche.de/medien/pressefreiheit-journalisten-werden-offenbar-seitteen-jahren-beobachtet-1.3584288).

Возникает резонный вопрос о том, что именно ФСУП понимает под свободой прессы. Полный мониторинг представителей СМИ довольно распространенное явление в таких странах, как Китай или Северная Корея. К этому добавляется тот факт, что журналистам чинили многочисленные препятствия со стороны полиции во время протеста. Намеренно совершенные полицией преступления против журналистов четко документированы. Если даже НАЖ в Твиттере спрашивает: «Полиция сделала охоту на журналистов во время саммита «Большой двадцатки» своей целью?» (Https://twitter.com/DJVde/status/884342849306865664), тогда самый наивный и доверчивый гражданин должен также спросить, не была ли вообще отменена свобода прессы в нашей стране. Кто сейчас еще не вполне уверен в этом, не знает, чему верить, может легко составить свою собственную картину происходящего при помощи следующих источников:

• Немецкая ассоциация журналистов: «Мою пресс-карту выкинули, а полицейские ударили меня в живот, в лицо брызнули перечным аэрозолем». Это твит журналиста, который стал жертвой полиции в лагере протестующих в Энтенвердере. То, что он мог доказать принадлежность к журналистскому сообществу, казалось, не имело значения для полиции. В Твиттере под хэштегом #Entenwerder можно ознакомиться с информацией о других нарушениях прав журналистов. https://www.djv.de/startseite/service/blogs-und-intranet/djv-blog/detail/article/ohne-mass.html

• Газета «Neues Deutschland»: Полиция также избивала журналистов в Энтенвердере. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1056130.polizei-pruegelte-in-entenwerder-auch-auf-journalisten-ein.html

• Газета «Huffingtonpost»: Фло Смит (Flo Smith) сообщает под заголовком «Пресса больше не в безопасности на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге» о нападении со стороны полицейских на его группу. http://www.huffingtonpost.de/flo-smith/die-presse-ist-hier-nicht-sicher_b_17434624.html

• Ханс-Юрген Буркард, фотограф: Отчет о двух целенаправленных нападениях полицейских на него - один раз с применением брандспойта, а второй раз с применением перцового аэрозоля. http://www.stern.de/panorama/stern-crime/stern-fotograf -hans-juergen-burkard-keine-polizeigewalt - herr-buergermeister - das-stimmt-nicht - 7539418.html https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10154873725767677&id=613002676&_rdc=1&_rdr&refsrc=http % 3A% 2F% 2Ft.co% 2FvXlsv9Ckwr

• Мартин Эймермахер, журналист: На мою пресс-карту никто не обратил внимания. Постепенно нас окружили при помощи ударов. Несколько раз я заявлял, что представляю прессу, что хочу выйти из окружения. И тогда я почувствовал перцовый аэрозоль, который был распылен на нас с расстояния не более полуметра. http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/g-zwanzig-gipfel-100.html

• «Unicorn Riot», видео: Полиция атакует прессу дубинками, бьет по камерам и ломает оборудование во время протестов «NoG20» под лозунгом «Добро пожаловать в ад» в Гамбурге. https://twitter.com/UR_Ninja/status/883312293026693120

• «Unicorn Riot», видео: Журналистов «Unicorn Riot» 22 раза облили из брандспойтов, 8 раз подвергли воздействию перечного аэрозоля, 3 раза ударили дубинками, 3 раза ударили по камерам, 4 раза применили слезоточивый газ и т.д. https://twitter.com/UR_Ninja/status/886680038573309952

• Газета «Perspektive Online»: Наши журналисты подверглись массовому нападению со стороны полиции в Гамбурге с применением перцового аэрозоля. https://twitter.com/PerspektiveOn/status/883386157043781633

• Крис Гродоцки, мультимедийный журналист и фотограф: Полиция просто распылила перечный аэрозоль на меня и во второй раз за сегодняшний день вывели меня из строя. На хрен это дерьмо! https://twitter.com/visrebel/status/883811039200116736

• Вибке Хармс, журналист: Полицейский сказал о моей пресс-карте: «Это дерьмо ничего не стоит». Превосходное понимание демократии! https://twitter.com/Doubleyoueiebke/status/883343645872709633

• Кристоф Хедтке, фото-журналист: Было плохо. Редко встречается такая жестокость. Избивали не только протестующих, но медицинский персонал и журналистов. https://twitter.com/c_hedtke/status/883037117202391040

• Кристоф Хедтке, фото-журналист: Снова эскалация. Дубинкой ударили прямо по голове журналиста. https://twitter.com/c_hedtke/status/883229492294144000

• Кристоф Хедтке, фото-журналист: Это были снова спецслужбы. Беззащитного журналиста ударили по голове сзади. https://twitter.com/c_hedtke/status/883232819702583296

• Зёрен Кольхубер, журналист: Специальные силы Тюрингии нацеливают автоматы на журналистов, чтобы выгнать их. https://twitter.com/SoerenKohlhuber/status/883449024745021441

• Дэнни Холлек, журналист и фотограф: Полицейские вчера угрожали журналистам автоматами марки "G36". https://twitter.com/dannytastisch/status/883607068132786176

• Тим Люддеманн, журналист: Полиция Гамбурга произвольно ограничивала доступ в парк Энтенвердер, также и для журналистов, подобных мне, с пресс-карточкой. https://twitter.com/timluedde/status/881528225553412097

• Эрик Марквардт, фотограф: Я показал свою аккредитацию полицейскому. Он сказал: «Мне плевать, вали отсюда». Затем он ударил меня. https://twitter.com/ErikMarquardt/status/883457770942541824

• Эрик Марквардт, фотограф: 1700 человек в прямом эфире смотрели, как полицейский кричал на меня и отнимал у меня мобильный телефон. https://twitter.com/ErikMarquardt/status/883832582596644866

• Рубен Нойгебауэр, фотожурналист: Полицейский сказал: «Свобода прессы заканчивается сейчас». https://twitter.com/RubenNeugebauer/status/883445005230243840

• Фрэнк Шнайдер, старший репортер: Полиция также агрессивно ведет себя по отношению к журналистам во время демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад». Полная эскалация. https://twitter.com/chefreporterNRW/status/883029040550096898

• Фрэнк Шнайдер, старший репортер: Баварские полицейские силы просто обезумели. Они целенаправленно атакуют сторонних наблюдателей и репортеров! https://twitter.com/chefreporterNRW/status/883443176211701760

• Фрэнк Шнайдер, старший репортер: Полицейские атакуют журналистов прямо на «Шанце», говоря при этом: «С этого момента больше нет свободы прессы, уходите или отправляйтесь в больницу!» https://twitter.com/chefreporterNRW/status / 883445804744278016

• «Streetphoto», фотожурналист: На моего коллегу распылили перцовый аэрозоль с комментарием «вали отсюда, независимо от того, пресса ли ты». Результат: два часа в больнице. https://twitter.com/streetphotoSE/status/883468792206159874

(продолжение следует)