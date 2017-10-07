Азербайджанская оппозиция снова собирает сторонников в центре Баку

Радикальное крыло азербайджанской оппозиции – Партия Народного Фронта во главе с оппозиционным блогером Али Керимли и НацСоветом оппозиционных сил под лидерством экс-депутата Джамиля Гасанлы призвало своих сторонников на новый митинг протеста. Акция вновь пройдет на традиционной площади протестов в центре Баку – «Продуктовом стадионе». Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на страницу А.Керимли в фейсбуке.

Напомним, последний митинг оппозиционеров состоялся 23 сентября. Попытка оппозиционеров мобилизовать протестный электорат и в прошлый раз обернулась неудачей – под флаги А.Керимли собрались не более 1500 сторонников. Национал-демократическая оппозиция по-прежнему призывает общество к консолидации усилий для свержения действующей власти.

Отметим, буквально несколько дней назад в ответ на критику западных послов и международных организаций, обвиняющих правительство Азербайджана в нарушении демократических норм, президент И.Алиев громко заявил о полном соблюдении права на свободу собраний и других всеобъемлющих политических свобод. Глава государства привел в качестве примера митинги оппозиции, которые регулярно проводятся в центре города. На митингах нацдеков раздается огульная, порой зашкаливающая критика с призывами свержения легитимной власти. Власти Азербайджана, соблюдая свои международные обязательства, не препятствуют проведению акций протеста.

Собственные корреспонденты haqqin.az будут передавать репортажи с акции протеста.