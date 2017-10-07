Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии, случившейся неподалеку от Бишкека утром в субботу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря киргизского Кабмина.
"Примерно в 7.30 в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с "Тойота Ландкрузер". В автомашине находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель. Все они погибли", — сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, автомашина вице-премьера столкнулась с автомобилем "КАМАЗ".