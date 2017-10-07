Гиперзвуковые ракеты могут спровоцировать третью мировую войну

Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать крупный конфликт, и в частности третью мировую войну, передает Lenta со ссылкой на Motherboard.

Гиперзвуковые ракеты, говорится в исследовании, способны перемещаться со скоростью более пяти тысяч километров в час, вследствие чего имеющиеся системы ПРО не способны своевременно их ликвидировать.

Над гиперзвуковым оружием работают в США, Китае и России. Этой технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. RAND Corporation предлагает первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В центре полагают, что технология его производства может распространиться по миру менее чем за 10 лет.