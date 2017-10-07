Конфликт между Трампом и Тиллерсоном

Команда президента США Дональда Трампа планирует провести рокировку в Белом доме, сообщает Axios. Как утверждают источники издания, глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост из-за конфликта с Трампом.

Отмечается, что президент был разгневан тем, что после массового убийства в Лас-Вегасе в центре внимания СМИ оказался не он, а Тиллерсон, лицо которого "не сходило с экранов".

Кроме того, Трамп якобы был недоволен тем, что госсекретарь не попытался "замять" скандал, раскрученный NBC News. Источники телеканала в администрации ранее заявили, что после визита президента в Пентагон Тиллерсон, будто бы, назвал Трампа "придурком".