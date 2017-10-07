В Баку произошла цепная авария. Есть пострадавшие. Как сообщает Report, происшествие имело место в Насиминском районе.

Сообщается, что на проспекте Азадлыг, на участке проезжей части перед зданием Насиминского РУП, водитель Chevrolet Сархан Намазов не справился с управлением машиной.

В результате Chevrolet врезался в стоявший на обочине дороги автомобиль-такси марки ВАЗ-21012, за рулем которого находился Низами Юсиф оглу Велиев. Ударом машину последнего бросило на припаркованную впереди "Приору". В ЧП пострадали трое пассажиров ВАЗ-21012 и водитель Chevrolet. Все они были доставлены в больницу.

По факту в Насиминском РУП начато расследование.