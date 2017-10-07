Россия бомбит террористов в Сирии

За сутки ВКС РФ уничтожили в Сирии 120 террористов - выходцев из Таджикистана, Ирака и Северного Кавказа, а также отряд из 60 иностранных наемников. Об этом сообщил в субботу официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, «в результате ракетных ударов в районе Абу-Кемаля уничтожены опорный пункт и около 40 террористов - выходцев из Таджикистана и Ирака, а также семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением».

«В районе н.п. Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых - девять выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов», — добавил генерал.

«Южнее Дейр-эз-Зора, в долине р. Евфрат, воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков - выходцев из СНГ, Туниса и Арабской Республики Египет. Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением», — указал, кроме того, И.Конашенков.