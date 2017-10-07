Один из идеологов Кремля, известный российский философ и публицист Александр Дугин дал интервью армянской газете «Жаманак». А.Дугин заявил армянским журналистам, что вопрос о возвращении пяти районов вокруг Нагорного Карабаха будет поднят на предстоящих переговорах между президентами Армении и Азербайджана.

Александр Дугин, возглавляющий Международное евразийское движение, уверен, что «ситуация в армяно-азербайджанских отношениях достигает точки, когда невозможно будет решить проблему».

«Я полагаю, что вопрос о деблокировании пяти регионов Карабаха будет поставлен на этой встрече президентов», - заявил Дугин.

Отметим, что с таким же утверждением А.Дугин выступил и на полях конференции «Ось Москва - Баку: к новой геополитике Кавказа», недавно прошедшей в российской столице.