Китаянка ослепла после многочасовой игры на смартфоне

Жительница города Дунгуань китайской провинции Гуандун потеряла зрение на правом глазу после долгой игры на смартфоне.

Как пишет South China Morning Post, 21-летняя девушка беспрерывно весь день играла в мобильную игру, после чего угодила в больницу, где ей поставили диагноз: окклюзия сетчатки правого глаза. Врачи указали, что произошло это вследствие длительного перенапряжения зрения.

«Когда мне не нужно выходить на работу, я обычно встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов вечера. После этого я еще раз ем, немного сплю и играю уже до 1 часа ночи», — рассказала девушка.