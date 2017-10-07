В Баку ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменная облачность и, по временам, пасмурная погода.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, днем 8 октября имеется вероятность выпадения на Апшеронском полуострове кратковременных дождей. Преобладающим будет южный ветер. Температура воздуха на полуострове: ночью - 13 - 16, днем - 18 - 23 градуса тепла; в Баку: ночью - 14 - 16, днем - 21 - 23 градуса тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 70 - 80%, днем - 40 - 50%.

В районах Азербайджана, в основном, без осадков. Утром в отдельных местах вероятен туман. Преобладающим здесь будет по временам усиливающийся восточный ветер. Ночью температура воздуха составит здесь 7 - 12, днем - 19 - 24 градуса тепла; в горах: ночью - 1 - 6, днем - 9 - 14 градусов тепла.