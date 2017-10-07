В конце сентября министр обороны Армении Виген Саркисян провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности и восточной политики Бартошем Чихоцким. На переговорах особо обсуждался вопрос армяно-польского сотрудничества в оборонной и военно-промышленной сфере. Уже тогда Чихоцкий сообщил журналистам, что Польша предложила Армении новые военные технологии, своего рода «ноу-хау», на основе которых Варшава готова создать производство в Армении, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Это одна из попыток Армении по осуществлению политики диверсификации. Официальный Ереван идет по следам Азербайджана, установившего сотрудничество с ВПК многих держав и стран. А Польша входит в Евросоюз, который после соответствующей резолюции Европарламента запретил поставки вооружений сторонам карабахского конфликта. И вдруг Варшава обещает передать Армении какое-то «военное ноу-хау».

А насколько реальна возможность военно-технического сотрудничества между Варшавой и Ереваном? Какое вооружение сможет приобрести у Польши Армения? И чем отличается это вооружение от тез поставок оружия, импортируемых Арменией из России?

Польша производит именно то оружие, которое может заинтересовать Армению, сказал в беседе со Sputnik Армения аналитик военно-информационного сайта «Разминфо» Тарон Ованнисян.

Ованнисян отметил, что сотрудничество с Польшей уже налажено, речь идет о предприятии «Любава-Армения», которое производит различную продукцию, в том числе бронежилеты.

Сотрудничество, вероятно, будет развиваться в этом направлении, считает эксперт, подчеркивая, что в целом военная промышленность Польши довольно развита.

«На выставке в Ереване они показали беспилотники, причем довольно хорошие — именно дроны-камикадзе, средства видеонаблюдения. Не знаком со всеми возможностями ВПК, но есть довольно серьезные технологии. Можно сказать, что у них есть то, что мы могли бы купить или начать совместное производство», — сказал Ованнисян.

Отметим, лидером по производству дронов-камикадзе является Израиль. Однако, и Польша добилась некоторых успехов в этой области. Польша производит дроны-камикадзе Warmate, которые по своим тактико-техническим характеристикам нельзя сравнить с дронами израильского производства, состоящими на вооружении азербайджанской армии.

Так как польские дроны оснащены боевой частью весом всего лишь 0,7 килограмма, максимальная дальность полета таких дронов составляет 10 километров, а время пребывания в воздухе – 40 минут. Ничего не известно о применении этих дронов в условиях реальных боевых действий. Также считается, что эти дроны можно легко вывести из строя.

Директор российского Центра стратегии и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов говорит, что, несмотря на наличие некоторых интересных разработок, польская оборонная промышленность в принципе не располагает какими-либо оригинальными системами вооружения. Так как все военные разработки основаны на советских военных технологиях.

«Например, в свое время СССР передал Польше лицензию на производство переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Эти ПЗРК Польша производит и сейчас. Поляки пытались разработать свой танк, однако, впоследствии отказались от этой идеи, и купили немецкие «Леопарды». Они пытались разработать свои комплексы ПВО, но и от этой идеи отказались и купили такие комплексы в США», - сказал российский эксперт.

По его словам, в случае передачи Польшей военных технологий Армении, она окажется под серьезным давлением. Потому что в настоящее время отношения между официальной Варшавой и руководством Евросоюза очень плохие. С другой стороны, российский эксперт считает, что для покупки вооружений у Еревана нет необходимых средств, и поэтому попытки военно-технического сотрудничества с Польшей вызывают большие вопросы.

«Одно дело, создать совместное предприятие и выпускать маскировочные сети, бронежилеты и другие вспомогательные средства. Другое дело – приобрести дорогие системы вооружения. Для этого нужны большие деньги», - сказал Р.Пухов.

Отметим, что диверсификацию покупок вооружений Азербайджан осуществляет на протяжении нескольких лет, последним свидетельством чего стала покупка чешских гаубиц DANA и РСЗО RM-70. Отметим также, накануне в Баку с визитом прибыл глава итальянского военно-промышленного холдинга Leonado, который начал переговоры с силовыми структурами Азербайджана. Этот итальянский холдинг производит самые современные системы вооружений и боеприпасы.