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В Москве эвакуированы десятки тысяч людей

 

В Москве за минувшие сутки эвакуировали порядка 160 тысяч человек из 260 зданий из-за сообщений об угрозах взрыва.

Как уточняет «Интерфаксу» со ссылкой на источник, звонки поступали с 11:00 до ночи. Всего были эвакуированы более 50 государственных учреждений, около 70 школ, 40 торговых центров и 15 больниц.

Кроме того, неизвестные злоумышленники сообщили о «бомбах» в четырех аэропортах, на пяти вокзалах — Белорусском, Ярославском, Киевском, Курском и Рижском, а также в гостинице «Мосфильм».

Ни одна угроза в итоге не подтвердилось. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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