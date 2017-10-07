Изгнанная из сборной Ирана шахматистка сыграет за США

Иранская шахматистка Дорса Дерахшани, исключенная из национальной команды за отказ от ношения хиджаба, будет выступать за США. Об этом сообщается на сайте Американской федерации шахмат.

«Так хорошо и... спокойно выступать за федерацию, которая приняла и поддержала меня», — сказала Дерахшани, которая учится в Университете Сент-Луиса и выступает за местную команду по шахматам.

Спортсменка была исключена из состава иранской сборной за отказ надеть хиджаб на один из матчей турнира в Гибралтаре. Тогда шахматистка училась в Испании и заявилась на турнир самостоятельно. Также дисквалификацией угрожали ее 15-летнему брату, который согласился играть против соперника - гражданина Израиля.

После ее исключения из сборной Дерахшани переехала в США.

19-летняя спортсменка — шестикратная чемпионка мира среди юниоров.

В Иране женщины обязаны соблюдать предписываемый им религией дресс-код - в частности, появляться на людях исключительно с покрытыми лицами.