Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал скорое снятие санкций с России

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр считает, что санкции, наложенные Западом на Россию, в самом скором времени могут быть сняты. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Рассуждая о перспективах сотрудничества России и Саудовской Аравии в условиях возможного ужесточения санкций, дипломат отметил, что международное сообщество способно договориться о снятии санкций и что вопрос этот уже назревает.

6 октября Австрийский институт экономических исследований опубликовал доклад, в котором оценены потери Евросоюза от наложенных на Россию ограничительных мер. Эксперты выяснили, что начиная с 2014 года страны Старого Света вследствие них уже потеряли свыше 30 миллиардов евро.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, поэтапно ввели санкции в отношении России с указанного срока, увязав свое решение с ситуацией на востоке Украины и с присоединением Крыма к РФ, а отмену санкций обусловив выполнением Россией Минских соглашений. В ответ РФ в августе 2014 года ввела в отношении этих стран продовольственное эмбарго, которое действует до 31 декабря 2017 года, но может быть и продлено.