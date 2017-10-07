Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в сирийской провинции Идлиб начинается «серьезная операция» против боевиков. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в Идлибе находится крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против президента Сирии Башара Асада и понесших за последнее время серьезные потери от нападений джихадистских группировок.

«Сегодня в Идлибе разворачивается серьезная операция, и она будет продолжена, потому что мы обязаны протянуть руку помощи нашим братьям в Идлибе и тем, кто туда прибыл», — заявил Эрдоган.

По его словам, пока в операции задействованы только бойцы из группировки «Свободная армия Сирии», однако турецкие военные всечасно готовы к оказанию им самой решительной поддержки.