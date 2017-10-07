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Футболиста из Кот-д'Ивуара застрелили во время угона автомобиля

 

Экс-игрока молодежной сборной Кот-д'Ивуара Жоржа Гриффитса застрелили во время ограбления в пригороде Абиджана, передает RT.

Сообщается, что один преступниов, предпринявших угон автомобиля спортсмена, совершил по нему два выстрела. Прибывшие на место происшествия медики спасти Гриффитса не смогли.

Отметим, что ранее, во время тренировки на стадионе «Под Врмчем» в пригороде курортного Котора, так же был убит известный черногорский футбольный вратарь Горан Ленац: неизвестный выстрелил спортсмену в голову, а затем беспрепятственно скрылся.

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