Ильхам Алиев позвонил Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава азербайджанского государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов на высшем государственном посту во имя благоденствия российского народа.

В свою очередь Вл.Путин выразил свою признательность за внимание и поздравления, изъявленные в его адрес руководителем Азербайджана.

Главы государств высказали свою уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Россией, опирающиеся на принципы стратегического партнерства, и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, а также обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества двух стран.