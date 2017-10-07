Атамбаев обвинил Назарбаева во вмешательстве в президентские выборы в Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, и в частности в процесс выборов президента Киргизии, которые пройдут 15 октября.

"Я все равно проведу честные выборы. Я понимаю, почему так хотят нам навязать своего кандидата казахские власти. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники", — завил Атамбаев в субботу во время церемонии вручения государственных наград республики.

Он отметил, что соседям Киргизии по региону не нравятся происходящие в ней демократические преобразования.

"ВВП Алма-Аты в 5 раз больше, чем ВВП всего Киргизстана. ВВП Казахстана больше ВВП Киргизстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в 10 раз больше киргизстанского. Почему же тогда пенсии в Казахстане больше в полтора раза, а не в 10 раз, и тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатство Казахстана", — заявил президент.

Атамбаев напомнил аудитории высказанные на встрече с Бабановым слова Назарбаева о том, что Киргизии нужен молодой президент. "Но самый старший кандидат (в президенты Киргизии. — Ред.) на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент - нам или Казахстану?" — заявил Атамбаев.