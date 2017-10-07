После проведенного в Каталонии референдума о независимости прошла почти неделя, а глубокий раскол между Барселоной и Мадридом не только не преодолен, но стал еще опасней. Такое ощущение, будто центральные власти и силы, выступающие за независимость Каталонии, осознанно движутся к открытой конфронтации, чреватой гражданской войной.

Широко известно, что восстание мятежных генералов Франсиско Франко 17 июля 1936 года началось после переданного одной из радиостанцией на севере страны позывного сигнала -"Над всей Испанией безоблачное небо." Однако - любопытный факт: на следующий же день, 18 июля, когда пламя гражданской войны (она, напомню, продолжалась до 1939 года) занялось уже в разных уголках собственно Испании, республиканское правительство в Мадриде передало по радио официальное сообщение, начинавшееся словами: «Правительство снова подтверждает, что на всём полуострове полное спокойствие».

Тень 1936- го года…

Нет, проведенный в минувшее воскресенье референдум в Каталонии не стал поводом для общенационального мятежа фашистов и монархистов. Но и Мадрид и Барселона выступают с прямо противоположными заявлениями. Как объявил возглавляющий каталонское правительство Карлес Пучдемон, о независимости Каталонии будет объявлено уже в ближайший понедельник. В правительстве же Испании полностью исключили независимость Каталонии, а референдум считают провалившемся.

Независимость своенравного региона будет иметь пагубные последствия для каталонского общества, заявили в Мадриде. Министр экономики Испании Луси де Гиндос Хурадо предупредил, что Каталония ни при каких условиях не получит независимости, так как это, по его словам, будет иметь пагубные последствия для проживающих в регионе людей. С еще более резким заявлением выступил король Испании Филипп VI. В специальном телеобращении к нации он сказал, что власти Каталонии пытались сломить единство Испании и национальный суверенитет и пошли против государства. А так говорят только о мятежниках и путчистах.

Решить конфликт путем переговоров призывает Евросоюз, но власти Испании отвергли вариант переговоров с Каталонией о независимости. Более того: прокуратура Испании завела дело в отношении четырех лиц, причастных к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии. Среди них - шеф каталонской полиции и глава общественной организации «Национальная ассамблея». Всех их обвинили в подстрекательстве к мятежу. То есть в стране вновь запахло 1936-м годом.

Никто не хотел уступать

Каковы же первые выводы о событиях в Каталонии? Кто выиграл, кто проиграл? И куда Испания пойдет дальше?

Один из главных, на мой взгляд, выводов можно определить классической формулой: любое действие порождает противодействие. Тем более - действие жесткое. Мадрид проявил беспрецедентную жесткость и немыслимый для Европы полицейский произвол, которые с ужасом наблюдали с экранов телевизоров перепуганные жители континента.

У центрального правительства были прекрасные образцы для подражания. Проблема сепаратизма остро стоит в Канаде и в Великобритании. Но и Оттава и Лондон соглашались на проведение подобных референдумов, и в результате сепаратисты и в Квебеке и в Шотландии оставались в меньшинстве. Мадрид также мог согласиться с проведением референдума в Каталонии, дабы избежать обострения противостояния. Тем более что накануне голосования публиковались следующие цифры - 41 процент каталонцев за отделение от Испании, 46 - против. Но жесткость центральных властей, согнавших в Барселону бойцов Guardia Civil со всех районов Иберийского полуострова, резко радикализовала настроения каталонцев. "Ах так!", - с таким настроением они и двинулись к урнам. И на референдуме почти все проголосовали за независимость.

В Европе хорошо известно, чем вызвана тяга каталонцев к отделению от Испании. Мадрид во время правления Франко угнетал жителей Каталонии, им не разрешалось говорить на своем языке, отмечать свои праздники. И сейчас те ультраправые в Барселоне, которые выступают против отделения, у многих вызывают ассоциации с каудильо прошлых времен.

Но есть и экономическая подоплека. Каталония платит 21% всех налогов, поступающих в испанский бюджет, - что, примерно, 16–17 миллиардов евро ежегодно. При этом 50% налоговых поступлений из Каталонии не возвращаются в автономию ни в каком виде, а занимать Каталония может только внутри Испании. Каталония производит около 22 процентов испанского ВВП - это самый развитый район Испании. При этом она обязана инвестировать в испанскую инфраструктуру, тогда как другие регионы страны - нет. Так, во всяком случае, считают эксперты.

В этих условиях, зная крайнее недовольство Каталонии, Мадрид мог бы проявить большую гибкость и предоставить региону расширенную автономию и право распоряжаться своими деньгами. Так как он сам когда-то сделал в отношении Страны басков. Так как сделали и Лондон и Оттава. И это было бы лучше, чем нынешний глубокий раскол. Но премьер-министр Мариано Рахой пошел на конфликт. Теперь "красная черта" пройдена, и шансы на примирение улетучились.

Однако зеркальная ситуация сложилась и в самой Каталонии. Как пишет корреспондент The Washington Post из Барселоны, многие каталонцы оказались в плену у сепаратистских лидеров, которые проповедуют отказ от каких-либо компромиссов с Мадридом. "Нас никто не захотел слушать, - говорит режиссер Исабель Коиксет. - Они (лидеры сепаратистов) создали удушающий климат, при которым все, кто не согласен с ними, просто не существуют. И в результате многие приняли позицию, с которой были не согласны. В итоге мы имеем двойной раскол - расколотую Испанию и расколотую Каталонию".

Впереди - массовые аресты?

"Испания расколота. Каталония расколота. Король Филипп VI выступил с неадекватным обращением к нации", - сетует Федерига Бинди, сотрудник американского университета имени Джона Хопкинса. По ее словам король, в котором до этого многие видели третейского судью, мог бы обратиться к гражданам страны на двух языках - испанском и каталонском, который он прекрасно знает, но тот выбрал лишь одну сторону - Дворец Монклоа (резиденцию премьера в Мадриде).

Обращение короля лишь усилило противостояние между Испанией и Каталонией. Жителям последней стало ясно, что ни о каком примирении не идет речь, а переговоры бессмысленны. И здесь стали готовиться к массовым арестам местных политиков, которые могут начаться уже в ближайший понедельник.

Рахой может использовать статью 155-ю Конституции Испании, которая предоставляет Мадриду полномочия разогнать парламент Каталонии. В Барселоне опасаются, что так оно и произойдет. "Испанское правительство вынашивает планы массовых арестов, оно активно влияет на прессу и глушит социальные сети, - говорит глава правительства Каталонии Карлес Пуджемон. - Мы готовимся к борьбе днем и ночью, чтобы противостоять авторитарному государству".

Конечно, для Рахоя крайние меры тоже представляют значительный политический риск. У его правительства меньшинства достаточно шаткие позиции, и оно может не выдержать вотум недоверия в парламенте, если в Барселоне прольется кровь. А это, с другой стороны, может еще больше радикализировать большинство каталонцев, которые до этого отвергали независимость.

Европа, ау!

"Туск, Могерини, Юнкер должны были бы быть сейчас в Мадриде и Барселоне, - говорит один из моих друзей по Facebook, имея в виду лидеров ЕС. - Но их там нет. Какой же может быть разговор?"

Объединенная Европа, действительно, не знает, как ей реагировать на разделенную Испанию. И это обычное состояние европейцев, они не знали, что им делать и с британским "брекзитом". У них вообще редко проявляются свежие идеи и конструктивные предложения. Ударить санкциями по России - это да, но остальное - за пределами их сознания. И это - имея, помимо указанной нами проблемы Шотландии, еще и тягу Фландрии к независимости в Бельгии. Есть еще и стремление отделиться от Италии района Венето.

Там ситуация, кстати, схожая с каталонской. Регион Венето, в состав которого входит город с богатой историей Венеция, является частью Италии с 1866 года. Сейчас он также желает независимости. В 2014 году здесь был проведен референдум, и подавляющее большинство пятимиллионного населения (89%) сказали «да» отделению от Италии. Поскольку Венето — один из наиболее развитых регионов страны, сепаратизм в этом регионе также был вызван экономическим кризисом. Люди открыто заявляют о своем нежелании волочить груз отсталых регионов страны. Но пока венецианские страсти дремлют - Рим не идет на обострение и, наверное, правильно делает.

Все на стороне Мадрида

Однако возможное отделение Каталонии, которое скорее всего приобретет характер де- факто, но не де-юре, может стать бикфордовым шнуром, от которого взорвется Европа.

"Если бы подобное происходило где-нибудь в Греции, то Ангела Меркель уже была бы там с посреднической миссией, - пишет британская газета The Guardian. - Но в Испании и Меркель, и Макрон являются убежденными сторонниками испанской правящей Народной партии и не скажут ни слова против Мадрида".

Ту же позицию занимает и ЕС - его лидеры предупредили власти Каталонии: в случае провозглашения независимости этот регион может лишиться членства в Евросоюзе. В свою очередь депутаты Европарламента также проявили солидарность с Мадридом: никто из них не поддержал независимую Каталонию и каждый счел нужным призвать Мадрид и Барселону к диалогу. Хотя всем ясно, что этот диалог в принципе уже невозможен. Каталонские власти теперь уже не согласятся даже на финансовые поблажки со стороны Мадрида - поздно, поезд ушел...

Почему Каталония - не Косово

Но каталонская проблема вызвала в Европе и другие вопросы.

Так, президент Сербии Александр Вучич назвал реакцию Евросоюза на референдум в Каталонии «худшим примером двойных стандартов в мировой политике». «Почему провозгласили законным отделение Косово без референдума и как 22 страны ЕС признали это отделение, нарушая европейское право и политику, на которых основываются принципы ЕС? Почему можно Косово, а Каталонии — нет? - спрашивает он. В ответ на это в Еврокомиссии заявили, что вопросы Косово и Каталонии «абсолютно несравнимы», хотя в чем их принципиальная разница, никто внятно не объясняет.

Испанский кризис, как никакой другой до этого, вызвал и глубинные концептуальные вопросы сохранения единой Европы. Континент явно не было готов к такой густой мешанине космополитических идей, националистических тенденций и стремления региональных политиков к независимости. В Испании Европа столкнулась с первым по настоящему серьезным испытанием, и нет особой уверенности в том, что она этот тест успешно пройдет.

Доживем до понедельника...