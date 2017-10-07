Влиятельное американское издание The Washington Post опубликовала статью сотрудника посольства Азербайджана в Вашингтоне Инджи Садыховой - ответ на оскорбительную публикацию об официальном Баку в одном из предыдущих номеров газеты, сообщает haqqin.az.

В своей публикации азербайджанский дипломат опровергает домыслы американского журналиста о ситуации в Азербайджане, а также выражает сожаление в связи с тем, что влиятельная американская газета опирается на слухи и непроверенную информацию, рассуждая о похищении одного из руководителей антиазербайджанского подполья в Грузии Афгана Мухтарлы. Автор убеждена, «нет никаких весомых доводов, ставящих под сомнение заявления официальных лиц Азербайджана и Грузии».

По мнению автора, подобные публикации наносят удар по азербайджано-грузинскому стратегическому партнерству и противоречат интересам как Азербайджана, Грузии, так и США.