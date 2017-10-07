В Сирии убиты командиры ИГИЛ из Кавказа

Канал «Россия 24» показал предоставленные ему Минобороны кадры ракетного удара по командному пункту «Исламского государства» в Сирии. По данным военных, в результате этого удара были уничтожены полевые командиры ИГ - выходцы из Северного Кавказа Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.

Эти террористы, как отметили в Минобороны, долгое время скрывались в Ираке. Всего же, как сообщается, было ликвидировано до 80 боевиков. Также уничтожены 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.