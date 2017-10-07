Кадыров: «Я отношусь к Путину как к отцу»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения и заявил, что всегда относился и относится к нему с сыновним почтением.

"Я всегда относился и отношусь с сыновней почтительностью к президенту России Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как граждане не только нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С Днем Рождения, Владимир Владимирович!" - написал чеченский лидер на своей странице в Telegram.