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Armiya.az о новых потерях в армянской армии

 

В воинских частях армянской армии, дислоцированных на оккупированных азербайджанских территориях, за последние несколько дней и вне боевых условий более 10 военнослужащих получили травмы разной степени тяжести. Эти факты вызвали среди родителей и родственников пострадавших волну негодования, став поводом для направления  многочисленных жалоб в адрес минобороны Армении. передает armiya.az.

Так, на одном из боевых постов армянской армии, дислоцированной на оккупированной территории, в результате взрыва мины двое военнослужащих - Ерванд Хачатрян и Роланд Диегазарян - получили увечья различной степени тяжести.

Солдат Ваге Григорян получил ранение в руку в результате неосторожного обращения оружием. Раненного солдата госпитализировали в медпункт батальона. Командование запретило оповещать родителей Григоряна о его ранении.

Еще один военный - Ашот Исраэлян получил травмы во время проведения инженерно-укрепительных работ на линии обороны на территории населенного пункта Сырхавенд. Родителям военнослужащего сообщили, что травмы были получены им в результате нарушения правил техники безопасности, однако, несмотря на все заверения командования о том, что это был несчастный случай, близкие Исраэляна полагают, что травмы были нанесены ему в ходе конфликта с сослуживцами. Родственники А.Исраэляна обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Мало того что подобные факты замалчиваются и скрываются от родителей пострадавших, так Следственное управление минобороны Армении еще и чинит всяческие препятствия в расследовании уголовных дел, возбужденных по таким фактам. Как заявляют родители пострадавших солдат и офицеров, следователи занимаются не установлением виновных и привлечением их к уголовной ответственности, а исключительно вымоганием денег у фигурантов соответствующих уголовных дел.

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