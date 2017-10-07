Подписаться на уведомления
 

Талибы прекращают войну с ИГИЛ

 

Лидер радикального движения "Талибан" Мулави Хайбатулла Ахунзада приказал своим сторонникам прекратить войну против боевиков террористической группировки "Исламское государство, передает телеканал 1TV News со ссылкой на чиновника в силах безопасности Афганистана

Сообщается, что произошло это около 10 дней назад во время встречи руководства талибов в одном из округов провинции Гильменд на юге Афганистана.

Во встрече, помимо Ахунзада, приняли участие члены "Кветта шура" (совет руководства "Талибана", базирующийся в пакистанском городе Кветта) и представители движения из различных частей Афганистана. Ахунзада выступил за прекращение противоборства с ИГ, заявив об их "общих целях", отмечает телеканал.

Между "Талибаном" и ИГ в прошлом происходили столкновения. В конце апреля СМИ сообщили о гибели более 90 боевиков с обеих сторон в ходе очередного из них. Тогда же боевики "Исламского государства" убили одного из авторитетных руководителей радикального "Талибана" в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

654 просмотров


Старости
Что обсуждали спецслужбы СНГ в Баку?
Что обсуждали спецслужбы СНГ в Баку? эксклюзив
Наша погода
Сегодня 21° / 15°
8 Окт 22° / 14°
9 Окт 24° / 15°
10 Окт 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Порошенко продлил особый статус Донбасса
Parisien: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози
Навальный проводит митинги по всей России Десятки задержанных
Талибы прекращают войну с ИГИЛ
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Кадыров: «Я отношусь к Путину как к отцу»
В Сирии убиты командиры ИГИЛ из Кавказа
Массовая драка на рынке в Агдаше
Азербайджанский дипломат отвечает со страниц The Washington Post наши за бугром
Испания накануне гражданской войны в центре Европы массовые аресты
Атамбаев обвинил Назарбаева во вмешательстве в президентские выборы в Киргизии
Ильхам Алиев позвонил Путину
Футболиста из Кот-д'Ивуара застрелили во время угона автомобиля
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал скорое снятие санкций с России
Изгнанная из сборной Ирана шахматистка сыграет за США
В Москве эвакуированы десятки тысяч людей
Польша начнет поставку вооружения в Армению наша реакция
В Баку ожидается переменная облачность
Владимиру Путину - 65
Дело Гранта Динка: турецкие силовики вышли на свободу
Китаянка ослепла после многочасовой игры на смартфоне
Александр Дугин армянской стороне: Вы отдадите пять районов! тайное становится явным
Переговоры Ильхама Алиева и посредников по Карабаху
Россия бомбит террористов в Сирии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться