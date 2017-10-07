Талибы прекращают войну с ИГИЛ

Лидер радикального движения "Талибан" Мулави Хайбатулла Ахунзада приказал своим сторонникам прекратить войну против боевиков террористической группировки "Исламское государство, передает телеканал 1TV News со ссылкой на чиновника в силах безопасности Афганистана

Сообщается, что произошло это около 10 дней назад во время встречи руководства талибов в одном из округов провинции Гильменд на юге Афганистана.

Во встрече, помимо Ахунзада, приняли участие члены "Кветта шура" (совет руководства "Талибана", базирующийся в пакистанском городе Кветта) и представители движения из различных частей Афганистана. Ахунзада выступил за прекращение противоборства с ИГ, заявив об их "общих целях", отмечает телеканал.

Между "Талибаном" и ИГ в прошлом происходили столкновения. В конце апреля СМИ сообщили о гибели более 90 боевиков с обеих сторон в ходе очередного из них. Тогда же боевики "Исламского государства" убили одного из авторитетных руководителей радикального "Талибана" в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.