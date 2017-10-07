Parisien: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози

Французская прокуратура, занимающаяся расследованием дел о финансовых нарушениях, потребовала отдать под суд бывшего президента Франции Николя Саркози, передает ТАСС субботнее сообщение газеты Le Parisien.
Согласно изданию, прокуратура обвиняет Саркози в коррупции, взяточничестве и сокрытии нарушения служебной тайны.
Аналогичные обвинения, утверждает газета, прокуратура выдвигает против адвоката экс-президента - Тьерри Эрзога и бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, находящегося сейчас на пенсии.
По данным Le Parisien, запрос на проведение судебного разбирательства уже подписан прокурором Элиан Улетт, но еще не передан Саркози. Между тем агентство AFPотмечает, что в прокуратуре пока не подтвердили и не опровергли информацию Le Parisien.