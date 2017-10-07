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Порошенко продлил особый статус Донбасса

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», продлевающий особый статус Донбасса. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении на сайте президента отмечается, что закон создает условия для развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

«Ответственное голосование большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам — усилить международное давление на Россию», — заявил Порошенко.

Он добавил, что во время первого обсуждения закона в 2014 году некоторые политики «пугали ужасами» в отношении последствий его принятия, но «ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался».

Документ наделяет президента правом использовать вооруженные силы на востоке Украины без объявления войны, а также предусматривает возможность введения там военного положения.

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