Роухани: "Даже если в мире появятся еще 10 Трампов..."

Президент Ирана Хасан Роухани выступил в поддержку ядерной сделки страны с шестью другими государствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные медиа Ирана.

Таким образом он прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа, который эту сделку раскритиковал.

«В переговорах и ядерной сделке мы достигли тех выгод и проблем, которые нельзя обратить. Никто не может развернуть это, ни мистер Трамп, ни кто-либо еще. Даже если в мире появятся еще 10 Трампов, — ничего не вернуть», — сказал Роухани.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп намеревается аннулировать ядерную сделку с Ираном. По словам самого главы государства, Иран не выполнял условия сделки.