Охрана предотвратила атаку на дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда в Джедде, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление посольства США в Саудовской Аравии.

В сообщении говорится, что посольство попросило американских граждан держаться подальше от территории дворца, так как на него была совершена неудавшаяся атака.

При попытке нападения погибли двое охранников резиденции и один из нападавших.

Король Сальман в настоящее время находится с визитом в Москве.