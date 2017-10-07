Адалят Алиев не бежал из страны и продолжает возглавлять телеканал Lider. Об этом haqqin.az заявили информированные источники.

Ранее информацию о смене руководства телеканала Lider в соцсетях распространили сразу несколько известных блогеров. Помимо этого появились слухи и о побеге Адалята Алиева из Азербайджана.

Как стало известно haqqin.az, эти слухи не соответствуют действительности. Адалят Алиев продолжает возглавлять телеканал Lider. Вместе с тем в настоящее время на телеканале проводится масштабная реструктуризация, связанная с переходом на новостной режим работы.