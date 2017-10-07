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Террористы готовили атаку на Нью-Йорк

 

Трое сторонников экстремистской группировки «Исламское государство»  намеревались совершить теракты в Нью-Йорке — устроить, по их словам, «второе 11 сентября». Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства юстиции США.

Боевики планировали атаки летом 2016 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан. Они собирались заложить взрывчатку на Таймс-сквер и в метро, кроме того, предполагали устроить стрельбу на концертных площадках. Для связи друг с другом экстремисты использовали мессенджеры. Отмечается, что при подготовке они ориентировались на сценарий терактов в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016-го.

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