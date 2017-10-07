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Вугар Гарадаглы удалил все телефильмы Эйнуллы Фатуллаева

Автор: Отдел информации 

Незадолго до своего увольнения глава телеканала ATV Вугар Гарадаглы удалил все документальные фильмы, снятые журналистом Эйнуллой Фатуллаевым.

Фильмы были размещены на официальном канале Youtube телеканала ATV, но затем были удалены по поручению Вугара Гарадаглы.

Кадр из фильма "Похищение Европы"

Напомним, что в 2015 году журналист Эйнулла Фатуллаев создал цикл документальных фильмов Qərib Qərb ("Чуждый Запад"), в который входили такие документальные картины, как «Похищение Европы», «На пути к смерти» и др.

Эти фильмы транслировались на телеканале ATV и, согласно отчету рейтинговой компании AGB-Nilsen, их просмотрели свыше двух миллиона человек.

По распоряжению В.Гарадаглы, фильмы были удалены и на официальном интернет-канале телеканала в youtube.

Хотя все документальные фильмы Э.Фатуллаева, продемонстрированные в эфире АТВ, в свое время были заказаны журналисту руководством телеканала.

По всей видимости, руководство телеканала попыталось внести изменения в политику телеканала и решило столь низким образом стереть прошлое из своего эфира. В телефильмах Э.Фатуллаев критиковал нарушения прав человека и фундаментальных свобод в странах Западной Европы.

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