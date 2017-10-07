"Азадлыг! Истефа! Эльчибей!" Когда-то эти слова взорвали площадь, по несчастью носившее имя Ленина, а вслед за ней – Баку и всю республику! Сегодня на очередном митинге оппозиции это оппозиционное триединство звучало как заклинание, мантра, слова отчаянья. Я попытался подключиться к прямой трансляции оппозиционного митинга. Черти! На сей раз никакого телевизионного сигнала. Что же поделать? Придется в свои 78 лет выполнять редакционное задание. Иду на Продуктовую площадь оппозиции…

А вот в году 1988 я не вовсе по заданию, а по любопытству оказался на площади (вот вам и разница между 1988-ым и 2017-ым), будучи проездом в Баку. И помню, какое удручающее впечатление произвели герои митинга на моих друзей-иностранцев. Но меня интересовали не те, кто подходил к микрофону, чтобы рассказать о том, что давно писали журналисты средней руки: в стране живется плохо, республику хотят расчленить, Москва ничего не может поделать с армянскими сепаратистами, политическое же руководство республики совсем потеряло голову, следуя указаниям Горбачева.

Позор! Что и говорить, позорное было время. А что делать-то? Ответом на все это и явилось слово “Азадлыг!”. Они, стоявшие на трибуне, как и внимавшие им толпы отчаявшегося люда, и сами не могли вразумительно ответить на этот простой и, как оказалось, сложнейший вопрос азербайджанского бытия: “Что делать?” Как не знают и сегодня - зачем им этот “Азадлыг”.

Впрочем, то, что еще недавно смотрелось и слушалось как величайшее требование народа, ныне нужно стареющим деятелям, сделавшим оппозиционность своей профессией исключительно для поддержания своего политического тонуса. Не потому ли, вглядываясь в до боли знакомые лица, слушая их экзальтированные речи, я повторяю давно запомнившееся мне двустишие: “Меняются миры под нашим зодиаком, а Пастернак остался Пастернаком…”

Но неспособность, пусть и большого поэта, разобраться в политическом выборе своей страны достойно лишь сожаления. Когда же политическая партия ничего не может предложить обществу, кроме тысячекратно озвученных лозунгов, – это знак беды. Ибо она означает только одно – политические лидеры, рвущиеся на митинг, ничего не поняли и ничему не научились.

Какое утро на дворе, милейшие? Нет, не конец ХХ века, не время распада великой державы – СССР. На исходе первая четверть ХХI века, Азербайджан нуждается в новых идеях. В том числе и тех, которые ведут к совершенствованию ее государственности, подъему экономики и народного благосостояния. А тут ему предлагают помитинговать, выразить свое «фу!» власть имущим и разойтись с чувством исполненного долга.

Я раз за разом вслушивался в речи, прозвучавшие на митинге, пытаясь уловить в них хотя бы намек на конструктивное начало, которым ценна любая оппозиция. В том, если хотите, может быть и настоящая сила оппозиционного мнения.

Накануне позвонила родственница и с полчаса возмущалась астрономическими ценами на лекарства, мизерными пенсиями и бесконечным песнопением на национальном телеэкране. О том же велеречиво вещали Али Керимли с сотоварищами. Самая яркая митинговая речь на этом аэропаге критиков не поднимается выше уровня критической заметки средней газеты. Что же предлагают господа своему народу, от имени которого готовы денно и нощно вещать – об этом ни слова.

Впрочем, об этом не говорится, но подразумевается, особенно когда звучат намеки о настоящих патриотах, под которыми подразумеваются, разумеется, те, кто позирует перед камерами на трибуне. А вот этого-то – повторения эльчибейства не то, что во всем Баку – среди митингующих наберется не так уж много. А может, я ошибаюсь?

Вечером я опросил друзей, знакомых, людей, сведущих в политике, и простых бакинцев. Вот их ответы.

«Ты, наверное, шутишь, дорогой! Если это шутка, то не лучшего сорта».

«Для этого нет никаких объективных обстоятельств».

«Может, и есть люди, которые жаждут увидеть эту братию в правительственных кабинетах. Но таковых не намного больше митингантов».

«Это уже раз было – Эльчибейство. И все помнят, чем это кончилось. Лучшее, что могут сделать его последователи, – это покаяться перед народом. Кстати, они этого так и не сделали после своего позорного ухода от власти. А надо бы. Надо бы покаяться и забыть этот кошмарный зигзаг истории».