Украина отказалась выдать экс-главного тренера сборной Азербайджана

Украина не выдаст Австрии олимпийского чемпиона по дзюдо, бывшего главного тренера сборной Азербайджана Петера Зайзенбахера, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девочек, сообщает haqqin.az со ссылкой на ORF.

Это подтвердило Министерство юстиции Австрии. Однако Украина требует, чтобы Зайзенбахер покинул страну добровольно в течение пяти дней.

«Посольство Австрии в Киеве сообщило нам, что принято отрицательное решение по выдаче господина Зайзенбахера, но есть просьба к нему покинуть страну до 12 октября», - заявил представитель австрийского минюста.

Зайзенбахер был арестован 1 августа на квартире, в которой он жил в Киеве. Он был выпущен на свободу в начале сентября.

В сложившейся ситуации Австрия должна быть де-факто единственным государством, куда Зайзенбахер может отправиться из Украины, так как в Австрии его паспорт признан недействительным.

Государственная миграционная службаа Украины объявила, что Зайзенбахер нарушил закон о пребывании иностранцев на территории страны. Знаменитый дзюдоист не просил Украину предоставить ему убежище и не ходатайствовал о предоставлении временного или постоянного места жительства. В таком случае иностранцы могут пребывать на территории Украины не более 90 дней, а Зайзенбахер этот срок превысил. Однако австриец имеет возможность подать апелляцию.

Адвокат экс-наставника сборной Азербайджана Бернхард Лехофер не согласен с тем, что его подзащитного заставляют покинуть Украину.

«Мы планируем бороться с этим решением и добиться продления пребывания Петера в Украине», - заявил Лехофер, предполагая, что подача апелляции позволит Зайзенбахеру задержаться в Киеве.

Напомним, что в начале октября 2016 года прокуратура Вены по результатам трехлетнего расследования предъявила обвинение бывшему спортсмену. 57-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.

19 декабря прошлого года он не явился на свой суд в Вене и пропал из виду. Петер был объявлен в международный розыск. Выдвигались версии, что олимпийский чемпион может находиться в ОАЭ, в ЮАР, на Мадагаскаре или в США, а также другая - что тренер покончил с собой.

А Зайзенбахер тем временем находился в Украине, куда отправился через Грузию. Украинская полиция арестовала его 1 августа. Зайзенбахер не оказал сопротивления при задержании.

Сообщается, что он регулярно менял свои мобильные номера, но всегда связывался с одними и теми же людьми, в том числе со своей матерью, которая живет в Вене. Важную роль в аресте сыграла австрийская полиция, делегированная в Киев и Тбилиси.

Впервые сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил в 2012 году, но в 2014-м он покинул свой пост. Под началом австрийца Эльхан Мамедов стал первым чемпионом мира в истории азербайджанского дзюдо. В 2015 году Зайзенбахера вновь пригласили в Азербайджан. На Олимпиаде в Рио наша команда под его руководством завоевала две серебряные медали.