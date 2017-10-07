Министерство образования признало факт того, что в учебники истории для учащихся 10-х классов попала т.н. «Великая Армения».

Ранее фотографию книги распространили пользователи соцсетей, что вызвало широкий резонанс.

Как заявили haqqin.az в Минобразования, данная карта попала в книгу из-за технической ошибки. При этом, в азербайджанском варианте книги «Великая Армения» отсутствует.

«Выявленная ошибка уже устранена. Новые книги уже розданы в школьные библиотеки. Школьникам предоставят обновленный вариант учебника «Всеобщая история», - отметили в Минобразования.