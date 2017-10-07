Подписаться на уведомления
 

ПАСЕ выбирает нового главу

 

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге. Об этом сообщается в субботу на сайте ассамблеи, передает ТАСС.

На пост нового председателя ПАСЕ выдвинуты кандидатуры Стеллы Кириакидес (Кипр) и Эмануэлиса Зингерса (Литва).

Педро Аграмунт покидает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил ТАСС в пятницу его официальный представитель. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл.

572 просмотров


Старости
Александр Дугин армянской стороне: Вы отдадите пять районов!
Александр Дугин армянской стороне: Вы отдадите пять районов! тайное становится явным
Наша погода
Сегодня 21° / 15°
8 Окт 22° / 14°
9 Окт 24° / 15°
10 Окт 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9891 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Новый глава Дагестана: «Моя национальность - мое преимущество»
Лотерейный билет принес миллионы канадцу
В Испании пытались ввести тонны кокаина
ПАСЕ выбирает нового главу
Минобразования признало: В азербайджанские учебники закралась «Великая Армения» фото
Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе
Украина отказалась выдать экс-главного тренера сборной Азербайджана
Вугар Гарадаглы удалил все телефильмы Эйнуллы Фатуллаева
Покаяться! И забыть Эльчибея репортаж с митинга оппозиции
Террористы готовили атаку на Нью-Йорк
Глава телеканала Lider не сбежал из страны Всего лишь реструктуризация
Марадона намерен подать в суд на своих дочерей
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Лондона
Нападение на королевский дворец в Саудовской Аравии король в Москве
Бывшая жена Трампа отказалась быть послом
Роухани: "Даже если в мире появятся еще 10 Трампов..."
Скончался брат Рахмона
В Москве оцепили Красную площадь
Порошенко продлил особый статус Донбасса
Parisien: французская прокуратура требует осудить Николя Саркози
Навальный проводит митинги по всей России Десятки задержанных
Талибы прекращают войну с ИГИЛ
Armiya.az о новых потерях в армянской армии
Кадыров: «Я отношусь к Путину как к отцу»
В Сирии убиты командиры ИГИЛ из Кавказа
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться