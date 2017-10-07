ПАСЕ выбирает нового главу

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге. Об этом сообщается в субботу на сайте ассамблеи, передает ТАСС.

На пост нового председателя ПАСЕ выдвинуты кандидатуры Стеллы Кириакидес (Кипр) и Эмануэлиса Зингерса (Литва).

Педро Аграмунт покидает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил ТАСС в пятницу его официальный представитель. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл.