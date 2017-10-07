Новый глава Дагестана: «Моя национальность - мое преимущество»

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что у него есть преимущество на новой должности в виде его национальности. Об этом он сказал во время выступления в региональном парламенте, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».

«У меня есть преимущество, что я… ни в коей степени не вхожу ни в какие национальности Дагестана», — отметил он.

Васильев рассказал, что его отец — казах, а мать — русская.

«Мы с вами в этом национальном моменте имеем огромный ресурс, в моем понимании. Если мы аккуратно, не обижая, уважая и чтя традиции, будем выбирать не по национальной квоте, а по таланту, по способностям», — подчеркнул врио главы республики.