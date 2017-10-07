Команда Кадырова победила звезд итальянского футбола

Команда главы Чеченской республики Рамзана Кадырова «Лидер65» победила звезд итальянского футбола в товарищеском матче в Грозном, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат Арена», закончилась со счетом 6:3. В составе команды Кадырова, который отметился голом, мячи забили Александр Кержаков, Роман Широков, Роналдиньо, председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Сборную звезд Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие.