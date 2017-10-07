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Дипломатический скандал между Казахстаном и Киргизией

 

МИД Казахстана сделало заявление в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает Tengrinews.kz.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики А. Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами», - говорится в тексте заявления.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом», - также отмечается в тексте документа. Отметим, сегодня в некоторых кыргызских СМИ появилась информация о том, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на вручении государственных наград рассказал о руководителях, навязываемых Кыргызстану казахстанской властью.

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