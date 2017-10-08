Турция хочет помириться с Германией

Я готов работать над улучшением отношений с Германией. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью журналу Spiegel.

«Я готов приложить для этого усилия. Нет причин для проблем между Германией и Турцией, даже если прошедший год был сложный», — заявил министр.

По словам Чавушоглу, между Анкарой и Берлином «были разногласия прежде всего в связи с референдумом», который прошел в апреле 2017 года и привел к внесению поправок в конституцию Турции, предусматривавших переход от парламентской к президентской форме правления.