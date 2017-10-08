Баку и Тбилиси могут стать побратимами

Меморандум о побратимости Баку и Тбилиси сыграет большую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Грузией, сказал в субботу Report, бывший министр энергетики, кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.

Он отметил, что такой документ будет отвечать интересам обеих стран. "Азербайджан и Грузия - близкие, дружественные страны, стратегические партнеры. Сегодня между разными городами наших стран имеются соглашения о побратимстве. Думаю, подписание такого документа между Баку и Тбилиси будет отвечать интересам наших стран", - заявил политик, добавив, что в случае избрания его мэром Тбилиси он приложит все усилия в этом направлении.