Трамп: только одна вещь сработает с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что «только одна вещь сработает» в отношениях с Северной Кореей, сравнивая действия предыдущих президентских администраций.

«Президенты США и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, соглашения заключались и платились огромные суммы денег», — написал он в твиттере.

Американский лидер отметил, что, однако, ничего из этого «не сработало».

«Соглашения нарушались, еще не успели остыть чернила на бумагах, а переговорщики США выставлялись дураками. Извините, но только одна вещь сработает!» — подчеркнул Трамп.