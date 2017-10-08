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В Лондоне женщина пыталась проникнуть в резиденцию королевы

 

Неизвестная женщина пыталась залезть на ворота Букингемского дворца, но проникнуть на территорию королевской резиденции не успела.

Охранники задержали злоумышленницу и препроводили в полицейский участок в центре Лондона, сообщает Скотланд-Ярд.

«В 17:40 (19:40 мск) в субботу, 7 октября, офицеры в районе Букингемского дворца заметили женщину, взбиравшуюся на центральные дворцовые ворота. Женщина, чей возраст предположительно составляет более 30 лет, была задержана офицерами еще перед тем, как успела ступить на дворцовую территорию», — гласит сообщение.

Уточняется, что инцидент не связан с терроризмом. Женщину обвиняют в противоправном посягательстве на частные владения, ее личность устанавливается.

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