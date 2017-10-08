Массовые аресты геев в Индонезии

Власти Индонезии задержали 58 человек, в том числе иностранцев, в столичном спа-центре для ЛГБТ-сообщества, передает Франс Пресс сообщение представителя полиции Джакарты Арго Ювоно.

Полицейская операция была проведена в пятницу в одном из спортивных и спа-центров Джакарты после получения информации о практикующейся в этом заведении проституции.

"Мы задержали 51 посетителя и семерых сотрудников по подозрению в предоставлении порнографических услуг", — цитирует агентство заявление представителя полиции.

Среди задержанных есть иностранцы, в том числе граждане Китая, Таиланда и Нидерландов.

По словам Ювоно, шестерым задержанным предъявят обвинения в нарушении анти-порнографического закона Индонезии: им может грозить до шести лет тюрьмы. О том, будут ли предъявлены какие-либо обвинения остальным задержанным, представитель полиции не сказал.