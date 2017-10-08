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Трамп обвинил Тегеран в финансировании Ким Чен Ына

 

Президент США Дональд Трамп полагает, что Иран финансирует КНДР, ведет торговлю с этой страной, а также нарушает положения ядерной сделки, передает ТАСС со ссылкой на интервью президента телекомпании TBN.

"Я убежден, что иранцы финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится: это называется духом соглашения", - считает глава государства.

"Вы увидите, что я сделаю в обозримом будущем, - сообщил он, имея в виду оглашение решения о том, продолжат ли США выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). - Могу сказать, что Иран - плохой игрок, и обращаться с ним будут соответствующим образом".

В четверг газета The Washington Post проинформировала о том, что Трамп на следующей неделе объявит, как США будут в дальнейшем выполнять СВПД по ядерной программе Ирана. По сведениям издания, президент США фактически намерен отказаться от этой сделки в ее существующем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит о противоречиях условий СВПД национальным интересам Соединенных Штатов.

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