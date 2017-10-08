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В Дубае покажут летающее такси и "умный пешеходный переход"

 

Летающее такси и "умный пешеходный переход" представят на выставке Gitex в Дубае, сообщили в Управлении дорогами и транспортом города-эмирата, передает РИА Новости.

Отдельный стенд Smart Dubai займут презентации десятков новых проектов и инициатив местных властей. Среди них — первое в мире летающее беспилотное такси, которое планируют ввести в эксплуатацию в Дубае. Оно было протестировано в сентябре.

Такси создано совместно с германским производителем Volocopter, который разрабатывает серию электрических пилотируемых вертолетов-мультикоптеров сверхлегкого класса. Летающие такси станут частью программы правительства Дубая, согласно которой 25% всего транспорта города-эмирата станет самоуправляемым к 2030 году.

Беспилотное такси расчитано для двух пассажиров.

Максимальное время полета составляет 30 минут, средняя скорость — 50, максимальная — 100 километров в час. Подзарядка аккумулятора - каждые 40 минут.

"На выставке внимание уделят тому, как такси будет интегрировано в транспортную систему города —  метро, трамвайный, автобусный, водный и таксомоторный транспорт, - а также тому, как данный сервис реализуем посредством специального мобильного приложения", — сообщили в управлении.

Кроме того, на выставке будет представлен "умный пешеходный переход". Операционная система светофора на таком переходе запускается датчиками, подключенными к наземной оптической системе, синхронизированной с работой сигнальных огней.

Датчики считывают передвижение пешеходов и автоматически корректируют оставшееся время сигнала светофора, что обеспечивает безопасное пересечение пешеходами дороги.

Gitex начала свою работу в воскресенье и продлится до 12 октября.

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