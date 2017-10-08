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Генерал-полковник Сидоров: Мы вступим в войну на стороне Армении

Автор: Отдел информации 

Двадцатитысячная группировка сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет готова оказать военное содействие Армении, если такое решение будет принято высшим органом организации – Советом. Об этом накануне на встрече с журналистами заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянскую редакцию радио «Свобода».

Согласно информации, генерал-полковник Сидоров находится в Армении для участия в учениях блока. Накануне на полигоне «Баграмян» завершились совместные двухдневные учения сил военной разведки государств - членов ОДКБ «Поиск-2017», в рамках которых были отработаны действия разведывательных подразделений и подразделений специального назначения стран - членов организации.

«Что касается Организации Договора о коллективной безопасности, то, в соответствии с уставом организации и другими нормативно-правовыми документами, войска сил организации предназначены для защиты суверенитета и территориальной целостности государства - члена организации. Это происходит по обращению руководства государства, и решение принимает Совет коллективной безопасности.

Если одному из государств потребуется реальная помощь, то войска коллективных сил будут готовы прийти и оказать ему помощь, чтобы выполнить ту задачу, которая определена в уставе, в решении Совета коллективной безопасности. И у Армении не должно быть сомнений. У нас более 20 тысяч высоко подготовленных военнослужащих. В основном это военнослужащие подразделений специального назначения. Есть горнострелковые, есть десантно-штурмовые, воздушно-десантные соединения, части и подразделения, которые способны выполнить любую поставленную перед ними задачу», - заявил генерал Сидоров.

Отметим: с 9 по 13 октября в Армении пройдут совместные учения «Взаимодействие» с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Объединенной группировки вооруженных сил Армении и России.

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