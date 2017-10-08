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В Турции азербайджанке плеснули в лицо серной кислотой

Автор: Отдел информации 

В турецкой провинции Самсун 41-летнюю гражданку Азербайджана Арзу Исмаилову сначала попытались изнасиловать, а затем плеснули ей в лицо серной кислотой, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Мать двоих детей, А.Исмаилова переехала из Азербайджана в Турцию четыре года назад и жила в Самсуне. Женщине понадобились деньги, и она попросила в долг у своего знакомого Р.П. (имя не названо. – Ред.). Мужчина пообещал дать деньги Арзу, и пригласил ее к себе домой. Там он напал на женщину и попытался изнасиловать ее. А.Исмаилова оказала сопротивление, и тогда мужчина плеснул ей в лицо серной кислотой.

Женщина смогла убежать из дома насильника и позвала на помощь. Соседи вызвали полицию и скорую помощь. А.Исмаилову доставили в больницу Самсуна, а преступника задержали.

Однако, после того как у мужчины взяли показания, его отпустили. Он продолжает угрожать А.Исмиловой, у которой обожжены кислотой руки и лицо. Женщина говорит, что насильник постоянно пишет ей СМС, в которых обещает убить ее.

«Я хочу, чтобы его арестовали и наказали», - говорит А.Исмаилова.

Адвокат женщины - Самет Чайлан заявил, что подал ходатайство об аресте преступника.

Отметим, что в последние годы тысячи азербайджанок отправляются на заработки в Турцию, где многие из них становятся жертвами преступников, в том числе сексуальных насильников. Правоохранительные органы Азербайджана регулярно привлекают к ответственности лиц, организующих сексуальную эксплуатацию женщин - гражданок АР в Турецкой Республике.

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