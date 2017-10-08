Завтра в Баку будет тепло

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменная облачность и, по временам, пасмурная погода. Преимущественно будет без осадков. Утром в ряде мест возможен слабый туман. Южный ветер вечером сменится на северо-западный. Об этом сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне: ночью - 14 - 16, днем - 20 - 25; в Баку: ночью - 14 - 16, днем - 22 - 24 градуса тепла.
Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85, днем - 45 - 55 процентов.
В районах Азербайджана - преимущественно без осадков. Утром: местами туман и периодическое усиление восточного ветра. Температура воздуха: ночью - 10 - 15, днем - 20 - 25; в горах: ночью - 3 - 8, днем - 11 - 16 градусов тепла.