Сегодня в Тбилиси проходит специальная встреча министров иностранных дел стран ГУАМ по случаю 20-летия организации, говорится в сообщении МИД Грузии в Twitter.

В мероприятии принимают участие главы МИД Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, а также генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в разговоре с журналистами подчеркнул, что "ГУАМ был создан дружественными государствами, у которых общие интересы и видение большей стабильности и развития". "Эта организация за 20 лет сумела создать и развить форматы сотрудничества и утвердить свое место на международной арене", - отметил он. "ГУАМ за период своего функционирования сумел развить торгово-экономическое сотрудничество, транспортные связи, наладить сотрудничество между соответствующими ведомствами", - считает глава грузинского МИД.

В свою очередь генсек ГУАМ Алтай Эфендиев рассказал, что на заседании в Тбилиси будут "подведены итоги деятельности ГУАМ за 20 лет, намечены перспективы развития организации, обсуждены вопросы стратегии деятельности на следующие 20 лет". По его словам, "особое внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и политики".

По данным МИД Грузии, по итогам однодневного заседания министры иностранных дел четырех стран подпишут коммюнике. В воскресенье члены Совета министров иностранных дел ГУАМ проведут встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.